(Sputnik) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no domingo (4), comparou as declarações da secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos em exercício, Victoria Nuland, sobre "boas surpresas" para a Rússia no campo de batalha na Ucrânia, à risada da ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton na morte do líder líbio Muammar Gaddafi.

Na quarta-feira, Nuland viajou para a Ucrânia, onde anunciou que bombas de precisão de pequeno diâmetro fabricadas pelos EUA já estavam a caminho do campo de batalha na Ucrânia. A diplomata dos EUA também disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "vai receber algumas boas surpresas no campo de batalha, e a Ucrânia fará um sucesso muito forte este ano."

continua após o anúncio

"Quanto a 'surpresas.' Você sabe, colocar a palavra 'boas' e 'campo de batalha' na mesma linha associativa é provavelmente, sabe, semelhante ao que... Você se lembra da Sra. Clinton e como ela riu quando viu um Gaddafi ensanguentado? Aparentemente, isso é costumeiro no exterior, mas aqui [na Rússia] é diferente," disse Peskov ao repórter Pavel Zarubin da Rossiya 1.

Em 2011, entre entrevistas formais à CBS News, Clinton comentou sobre relatos da mídia da morte de Gaddafi rindo e dizendo: "viemos, vimos, ele morreu!"

continua após o anúncio

Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, têm fornecido ajuda militar à Ucrânia desde o início da operação militar especial da Rússia em fevereiro de 2022. A ajuda evoluiu de fornecer munições de artilharia e treinamento para armas pesadas, incluindo tanques, sistemas avançados de defesa aérea, munições de fragmentação proibidas e mísseis de longo alcance. A Rússia advertiu em várias ocasiões contra a continuação das entregas de armas para a Ucrânia, dizendo que elas apenas prolongam o conflito.

continua após o anúncio

