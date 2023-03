Lançada comemoração a 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas China-Espanha

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Uma atividade temática em comemoração ao 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas China-Espanha, coorganizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG) e pelo Ministério da Cultura e Esporte da Espanha, foi lançado oficialmente na quinta-feira (30).

Em um discurso proferido na cerimônia de lançamento, o vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, citou as palavras do presidente chinês, Xi Jinping, de que “Durante meio século, a China e a Espanha tem defendido o espírito de respeito mútuo, igualdade e benefícios recíprocos, aprofundado a amizade e promovido a cooperação, de modo a criar e desenvolver uma parceria estratégica abrangente e trazer benefícios reais para os seus povos”. Segundo Shen Haixiong, a base profunda do contato entre a China e a Espanha em todos os domínios é o intercâmbio cultural constante e frutífero.

O ministro da Cultura e Esporte espanhol, Miquel Iceta, disse em discurso que a cultura é uma ponte de comunicação em dois sentidos e também uma ponte que liga a Espanha e a China. Ele espera que através desta atividade, a cultura espanhola seja apresentada na China, e que o povo espanhol aumente o conhecimento sobre a cultura chinesa.



O embaixador da China na Espanha, Wu Haitao, o embaixador da Espanha na China, Rafael Dezcallar, o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacinoal, Juan Antonio Samaranch, o ministro conselheiro da Cultura da China na Espanha, He Yong, o ministro conselheiro da Cultura da Espanha na China, Gerardo Bugallo Ottone, a campeã olímpica, Deng Yaping, o presidente do clube espanhol Real Madrid, Florentino Pérez, e outras personalidades dos setores cultural, artístico e esportivo proferiram discursos de congratulação aos 50 anos das relações diplomáticas entre a China e a Espanha.

A atividade “Viagem Cultural pela China e Espanha” decorrerá ao longo de 2023, através de diversas formas, como produtos de multimídia e fóruns online e offline.

