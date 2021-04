Lasso se reúne com presidente da Colômbia para colocar Equador na Aliança do Pacífico

A entrada do Equador na Aliança do Pacífico, um dos pontos de acordo entre Guillermo Lasso e o presidente da Colômbia, Iván Duque edit

247 - O novo presidente do Equador, Guillermo Lasso, de direita, avançou na integração do país na Aliança do Pacífico, em reunião com o presidente da Colômbia, Iván Duque. Lasso toma posse em 24 de maio.

“O Equador precisa do apoio da Colômbia para uma entrada de pleno direito na Aliança do Pacífico, acreditamos no livre comércio, na abertura econômica, na livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias, e faremos tudo o que for necessário para que em nosso governo consiga alcançar aquela abertura econômica do Equador ao mundo”, disse Lasso.

Duque respondeu que, na qualidade de presidente pro tempore da Aliança do Pacífico, prometeu tornar o Equador membro pleno.

“Reitero não só o interesse, mas toda a ajuda da Colômbia para que, durante esta presidência pro tempore, possamos garantir o acesso do Equador a esta importante Aliança, que sempre teve que contar com o Equador desde o seu primeiro momento, hoje vemos isso processo muito próximo e queremos que seja concluído ainda este ano de 2021″, acrescentou Duque.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.