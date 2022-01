Latam cancela mais 42 voos nesta terça por causa da Ômicron

Com casos de Influenza A e Covid-19 detectados na tripulação, as companhias aéreas anunciaram a reprogramação de centenas de voos nesta semana edit

Metrópoles - A Latam Airlines anunciou, nesta terça-feira (11/1), que cancelou mais 42 voos devido ao avanço da Ômicron e da Influenza. Segundo a companhia aérea, 135 voos programados do último domingo (9/1) até o próximo (16/1) foram afetados.

A empresa afirmou que o número de cancelamentos representa cerca de 1% de todos os voos domésticos e internacionais programados durante o mês de janeiro.

Já a Azul Linhas Aéreas declarou que, por motivos operacionais, alguns voos neste mês “estão sendo reprogramados”. A companhia também registro um aumento de dispensas médicas no quadro de tripulantes e afirmou que “tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo”.

