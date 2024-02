Latuff: “fala corajosa de Lula foi uma quebra de paradigma”

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O cartunista Carlos Latuff afirmou em suas redes sociais que a fala “corajosa” do presidente Lula denunciando o genocídio cometido por Israel “foi uma quebra de paradigma”.

“Acompanho a situação na Palestina desde 1998, quando visitei a Cisjordânia. Posso assegurar que a fala corajosa de Lula foi uma quebra de paradigma! Até então, figuras públicas em sua maioria tinham medo de condenar as ações criminosas de Israel e serem rotulados de antissemitas”, disse.

continua após o anúncio

O presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza.

Acompanho a situação na Palestina desde 1998, quando visitei a Cisjordânia. Posso assegurar que a fala corajosa de Lula foi uma quebra de paradigma!

Até então figuras públicas em sua maioria tinham medo de condenar as ações criminosas de Israel e serem rotulados de antissemitas. pic.twitter.com/7VCw3SUDm6 continua após o anúncio February 19, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: