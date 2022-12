Lavrov apoia Brasil e Índia no Conselho de Segurança da ONU

Falando no Fórum Primakov, o chanceler russo avaliou que Brasil e Índia buscam a ‘multipolaridade refletida no Conselho’, enquanto Japão e Alemanha 'não agregariam nenhum valor’ edit

Apoie o 247

ICL

Leonardo Sobreira, de Moscou (247) - O chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, manifestou seu apoio ao ingresso do Brasil e da Índia no Conselho de Segurança da ONU, uma vez que os dois países trariam contribuições importantes ao órgão.

Falando nesta quarta-feira, 7, no Fórum Primakov, em Moscou, Lavrov avaliou que Brasil e Índia buscam a ‘multipolaridade refletida dentro do Conselho’. Já outros países que manifestaram interesse em fazer parte do órgão, em particular Alemanha e Japão, 'não agregariam nenhum valor’, disse o ministro russo.

Segundo Lavrov, Brasil e Índia possuem uma série de atributos que os capacitam para tornarem-se polos independentes no novo mundo multipolar. 'É necessário dispor de uma série de critérios. O mais óbvio é quando um país torna-se um líder em sua região, depois em nível global’, disse Lavrov.

‘Naturalmente, a Índia é um desses países. O mesmo vale para o Brasil’, precisou, apontando que os dois países vêm promovendo seus pedidos para ingressarem no Conselho de Segurança, ao lado de Alemanha e Japão.

‘Podemos identificar o valor adicional que a Índia traria para o Conselho, assim como o Brasil. Alemanha e Japão não agregariam em nada. Não vemos nenhuma diferença entre a posição desses países e a dos Estados Unidos’, pontuou Lavrov.

O atual Conselho de Segurança da ONU é composto por cinco membros permanentes com direito de veto --Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China-- e dez membros não-permanentes e alterados a cada dois anos. Brasil, Índia, Alemanha e Japão compõem o grupo ‘G4’ e pleiteiam assentos permanentes no órgão.

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou seu apoio em diversas ocasiões à inclusão do Brasil no Conselho de Segurança. O petista também já defendeu o fim do poder de veto no órgão.

*Leonardo Sobreira participa do programa jornalístico InteRussia em conjunto com a SputnikPro, à convite do Fundo Alexander Gorchakov de Diplomacia Pública

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.