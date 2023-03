Lavrov: chefe da ONU evita dar qualquer reação sobre explosões do Nord Stream

Apoie o 247

ICL

MOSCOU (Sputnik) - O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e sua equipe têm evitado responder a perguntas relacionadas às investigações jornalísticas sobre as explosões do Nord Stream e a posição do Ocidente sobre o assunto, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quinta-feira.

"Estou me referindo às perguntas que os jornalistas estão fazendo ao secretário-geral [da ONU] e seus funcionários sobre como eles se sentem sobre a necessidade de investigar as informações que surgiram sobre como o Ocidente descreve o ato terrorista ocorrido contra o Nord Stream no último setembro. E o secretário-geral e sua equipe evitaram responder a essas perguntas justificadas de todas as maneiras possíveis", disse Lavrov em entrevista coletiva conjunta após uma reunião com seu homólogo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud.

O chanceler russo também disse que houve total "passividade e indiferença" em relação às questões que exigem um interesse ativo do Secretariado da ONU, incluindo a desmilitarização da usina nuclear de Zaporozhye.

O New York Times noticiou na terça-feira, citando autoridades estadunidenses, que nova inteligência sugeriu o envolvimento de um "grupo pró-ucraniano" nos incidentes do Nord Stream. Ao mesmo tempo, autoridades dos EUA teriam dito que não havia provas de que a liderança ucraniana estivesse envolvida na operação.

Entretanto, a mídia alemã informou, citando investigadores, que os ataques foram perpetrados por seis pessoas de nacionalidade desconhecida com a utilização de um barco alugado a uma empresa sediada na Polónia de propriedade de dois ucranianos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.