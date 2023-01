Lavrov chega à África do Sul em visita de trabalho

Apoie o 247

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chegou nesta segunda-feira (23) à África do Sul em uma visita de trabalho.

O avião do ministro pousou na Base Aérea Sul-Africana de Waterkloof. Ele deve se reunir com a ministra das Relações Exteriores do país, Naledi Pandor, na capital sul-africana, Pretória.

É mais provável que os ministros discutam os preparativos para a segunda cúpula e conferência russo-africana marcada para 26 a 29 de julho em São Petersburgo. Eles também podem trocar pontos de vista sobre o Brics, onde a África do Sul ocupa a presidência este ano, o envolvimento em outras plataformas internacionais, questões bilaterais e eventos internacionais importantes.

Lavrov e sua colega sul-africana se encontraram pela última vez à margem da 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU. As partes reafirmaram então o interesse mútuo no aprofundamento do diálogo político e no desenvolvimento das relações de parceria estratégica.

