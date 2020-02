Lavrov chega a Caracas no melhor momento das relações entre Rússia e Venezuela

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou na noite de quinta-feira à Venezuela, onde começa uma visita oficial que inclui audiências com o presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro, e a vice-presidente Delcy Rodríguez edit

247 - Sergei Lavrov, chanceler russo, foi recebido na noite desta quinta-feira (6) por seu colega venezuelano Jorge Arreaza.

"O ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, chega à Venezuela, onde desenvolverá uma intensa agenda de alto nível", disse o Ministério das Relações Exteriores venezuelano, informa a Telesul.

Lavrov começará suas atividades oficiais na manhã desta sexta-feira (7), com uma reunião de trabalho com o chanceler Jorge Arreaza.

Mais tarde, o chefe da diplomacia russa se encontrará com a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez e conversará com os membros do Conselho Nacional de Diálogo.

Ainda nesta sexta-feira, Lavrov manterá conversações no Palácio Miraflores com o presidente Nicolás Maduro.

As relações diplomáticas entre a Rússia e a Venezuela foram estabelecidas em 14 de março de 1945. De acordo com as autoridades de ambos os países, os laços bilaterais estão no seu melhor momento.

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela enfatizou que durante a visita de Lavrov será feito um balanço da cooperação bilateral e dos projetos conjuntos existentes.

A Rússia se tornou um dos principais aliados externos do governo venezuelano e sempre expressou sua rejeição a qualquer tipo de interferência estrangeira nos assuntos internos da nação sul-americana.

As autoridades venezuelanas reconhecem como fundamental o apoio concedido pelo governo do presidente Vladimir Putin, no âmbito da política de agressão aplicada pelos Estados Unidos.

Ambos os países aumentaram sua cooperação militar, como uma maneira de afastar qualquer idéia do presidente dos EUA, Donald Trump, para iniciar uma intervenção militar no país latino-americano