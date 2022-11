Lavrov chega à cúpula do G20, onde representa o presidente russo, Vladimir Putin

Apoie o 247

ICL

TASS - O chanceler russo, Sergey Lavrov, que chefia a delegação do país à cúpula do G20 na Indonésia, chegou ao local do evento.

Ele foi recebido pelo presidente indonésio Joko Widodo, os dois apertaram as mãos.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.