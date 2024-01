Apoie o 247

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chegou a Nova York, onde participará de reuniões do Conselho de Segurança da ONU sobre o Oriente Médio e a Ucrânia.

Segundo um correspondente da TASS, o avião do ministro voou de Moscou para os Estados Unidos pela rota norte, contornando nações hostis, em 12 horas e 45 minutos.

Os jornalistas russos que acompanharam Lavrov na viagem receberam vistos dos EUA sem restrição de viagem de 40 quilômetros, como foi o caso em setembro, durante a sessão da Assembleia Geral da ONU. De acordo com o correspondente da TASS, todos os representantes da mídia russa receberam um visto de jornalista Tipo I de entrada única antes da partida. Seus vistos são válidos até abril.

Anteriormente, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse à TASS que Lavrov visitará Nova York de 22 a 24 de janeiro para participar pessoalmente dos debates do Conselho de Segurança da ONU sobre o Oriente Médio e de uma reunião sobre a Ucrânia. Estão também previstas várias reuniões bilaterais.

