Lavrov chega à Venezuela, onde se reunirá com o presidente Nicolás Maduro

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chegou à Venezuela para uma visita. A república tornou-se o segundo ponto da viagem de trabalho do ministro aos países latino-americanos.

Além das conversações com o seu homólogo venezuelano Yvan Gil, também deverá reunir-se com o presidente Nicolás Maduro e a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez.

Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, as conversações de Lavrov com a liderança venezuelana envolverão as perspectivas de desenvolvimento da parceria estratégica russo-venezuelana, bem como a coordenação dentro da ONU e em outras plataformas multilaterais.

Anteriormente, Maduro disse que Lavrov transmitirá uma “mensagem importante” do presidente russo, Vladimir Putin.

Depois da Venezuela, o chanceler russo partirá para o Brasil, onde participará da reunião ministerial do G20 nos dias 21 e 22 de fevereiro.

