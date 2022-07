Lavrov: declarações dos EUA sobre negociações entre Rússia e Ucrânia demonstram quem lidera Kiev

Apoie o 247

Sputnik - Após as declarações do porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, afirmando que ainda não chegou a hora das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, ficou claro "quem lidera quem" e a que ponto os EUA "não forçam" a Ucrânia a tomar decisões, afirmou o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov.

"Quanto a Ucrânia e outras coisas, eu ouvi Antony Blinken [atual secretário de Estado norte-americano] quando ele disse que não discutiria a Ucrânia comigo, por a Ucrânia dever representar os seus interesses por conta própria, com os norte-americanos não tendo direito de trabalhar por eles", disse Lavrov ao responder à pergunta se o tema da Ucrânia vai ser discutido na conversa do chanceler russo com o secretário de Estado norte-americano.

"Contudo, vou lembrar que há cerca de uma semana, assim que eu afirmei que a Rússia não tinha preconceito nenhum em relação às negociações com a Ucrânia, o porta-voz do Departamento de Estado de imediato respondeu que os EUA não achavam que a Ucrânia, por agora, devesse conduzir negociações com a Rússia. […] Assim, ficou claro quem lidera quem e a que ponto os norte-americanos forçam a Ucrânia a fazer isso ou aquilo", salientou Lavrov.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores russos disse que a Rússia já em breve proporia a data para a conversa com Antony Blinken. Entre os temas de discussão entrará a questão de cumprimento das condições para desbloquear o fornecimento de grãos russos e ucranianos. Além disso, segundo Lavrov, Blinken vai comentar a troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos.

