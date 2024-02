Lavrov denuncia que União Europeia recomenda à Ucrânia apostar em armas de longo alcance

Apoie o 247

247 - “De acordo com nossos dados, a União Europeia (UE) fez recomendações para a Ucrânia de que é preciso apostar no fornecimento de armas de longo alcance para atingir o coração da Rússia, disse o chanceler russo Sergei Lavrov nesta sexta-feira (16), informa o site Sputnik.

A declaração de Lavrov é dada no momento em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou viagem a países europeus em busca de ajuda militar para prosseguir a guerra com a Rùssia.

