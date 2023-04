Lavrov desembarca no Brasil e se reúne com o chanceler Mauro Vieira

Há a expectativa de que o chanceler russo se encontre com o presidente Lula na parte da tarde edit

247 - O chanceler russo, Sergey Lavrov, chegou a Brasília por volta das 8h desta segunda-feira (17) para realizar uma visita de trabalho no Brasil. O ministro foi recebido pelo seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty, às 10h30.

Na parte da tarde, Lavrov se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto.

Após a reunião bilateral na sede do Ministério das Relações Exteriores, Lavrov e Vieira terão uma reunião ampliada com outros membros do governo e da chancelaria brasileira.

O representante russo fará uma declaração à imprensa antes do almoço e às 15h se reunirá com o presidente brasileiro, conforme previsto na agenda do ministro Mauro Vieira.

