Lavrov discutirá desafios globais e Ucrânia com parceiros do G20 em Nova Delhi

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que pousou em Nova Delhi um dia antes de voar de Baku, iniciará uma visita de três dias à capital indiana nesta quarta-feira (1).

O ministro deve se reunir com seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, participar de uma reunião dos chanceleres do G20 e conduzir uma série de negociações bilaterais com parceiros da China, Brasil e outros países como parte da viagem.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou anteriormente que a viagem do ministro ocorre no contexto de crescentes riscos econômicos globais. A este respeito, espera-se que o lado russo chame a atenção dos parceiros na reunião ministerial do G20 organizada pela Índia para os problemas de energia e segurança alimentar, bem como para a destrutividade de sanções ilegítimas.

Questões altamente sensíveis estarão na agenda das negociações bilaterais russo-indianas. Conforme previsto, Lavrov e Jaishankar prestarão atenção às questões que envolvem a formação de uma arquitetura de segurança da Ásia-Pacífico, a situação no Afeganistão e a situação na Ucrânia.

