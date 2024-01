Apoie o 247

TASS – O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, anunciou hoje que aproximadamente 30 países demonstraram interesse em se juntar ao BRICS, durante sua participação na primeira reunião dos Sherpas e Sous-Sherpas do grupo, sediada em Moscou de 30 de janeiro a 1 de fevereiro. Lavrov enfatizou a significativa procura pela adesão ao BRICS, destacando a importância da cooperação multilateral.

"A Rússia, que assumiu a presidência do BRICS em 1 de janeiro, irá, naturalmente, prestar especial atenção aos novos membros, que esperamos se integrem organicamente em nosso trabalho conjunto e contribuam assim para o fortalecimento das tendências positivas não apenas dentro do BRICS, mas também na arena internacional em prol da maioria mundial", afirmou o principal diplomata russo.

O BRICS, composto originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e, posteriormente, pela África do Sul, expandiu-se significativamente desde sua fundação em 2006. Em 2023, seis novos membros, incluindo a Argentina, foram convidados a ingressar, embora a Argentina tenha declinado do convite em dezembro do mesmo ano. Desde 1 de janeiro de 2024, dez países tornaram-se membros do BRICS.

A presidência russa do BRICS em 2024 visa fortalecer o multilateralismo para um desenvolvimento global equitativo e segurança. A Rússia planeja sediar mais de 200 eventos de diversos níveis em mais de uma dúzia de cidades russas ao longo do ano, culminando em uma cúpula de alto nível em Kazan, em outubro.

Sherpas e Sous-Sherpas – No contexto do BRICS e de outras organizações internacionais, os termos "Sherpas" e "Sous-Sherpas" se referem a representantes de alto escalão dos países membros que lidam com questões preparatórias e organizacionais para cúpulas e reuniões de líderes.

Sherpas: O termo "Sherpa" foi adotado em referência aos guias da região do Himalaia, conhecidos por sua habilidade em liderar expedições e carregar cargas pesadas. No contexto diplomático, os Sherpas são funcionários de alto nível que preparam o terreno para as cúpulas e reuniões, negociando acordos preliminares, elaborando agendas e coordenando detalhes logísticos. Eles desempenham um papel crucial na garantia de que os líderes possam se concentrar nos aspectos substantivos das discussões durante as reuniões.

Sous-Sherpas: Os Sous-Sherpas são uma camada abaixo dos Sherpas. Eles são assistentes dos Sherpas e ajudam na implementação das decisões tomadas durante as reuniões preparatórias e nas discussões em nível ministerial.

Ambos os grupos desempenham papéis importantes no processo diplomático, facilitando a comunicação entre os países membros, coordenando agendas e assegurando que as prioridades de cada nação sejam adequadamente consideradas e abordadas durante as reuniões e cúpulas.

