Lavrov diz que a mudança para pagamentos em moedas nacionais está sendo discutida com Brasil, China e Turquia

NOVA DÉLHI, 2 de março (Sputnik) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse na quinta-feira que discutiu com seus colegas do Brasil, China e Turquia na reunião do G20 a transição para acordos em moedas nacionais, que seriam "protegidos da arbitrariedade do Ocidente", incluindo sanções.

"A transição para novas cadeias de suprimentos que serão protegidas da arbitrariedade do Ocidente, de sanções e outras ações ilegais, a transição para acordos em moedas nacionais devido ao uso inapropriado dos estadunidenses como emissores de dólares e da União Européia como emissora de euros; os japoneses também abusam ativamente de seu iene - tudo isso foi discutido em meus contatos com meu colega chinês, com ministros do Brasil e da Turquia", disse Lavrov em entrevista coletiva após a reunião ministerial do G20 em Nova Delhi.

Segundo o Kremlin, a política de sanções do Ocidente mina a confiança no dólar e no euro e contribui para o aumento do comércio exterior em rublos e outras moedas. Ao mesmo tempo, as autoridades russas sustentam que a política de afastamento do dólar e do euro não implica a proibição de sua circulação, mas cria condições economicamente vantajosas para o uso de outras moedas.

