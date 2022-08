Lavrov diz que ações das potências ocidentais podem retardar a formação da multipolaridade, mas não a impedirão

Apoie o 247

TASS - As potências ocidentais estão tentando desconsiderar processos históricos objetivos, que podem retardar a formação de um mundo multipolar, mas nunca o impedirão, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista ao canal de televisão Zvezda neste domingo (28).

"Lamentavelmente, nossos parceiros ocidentais, que cederam as rédeas do poder aos Estados Unidos (…), estão procurando desconsiderar processos históricos objetivos, que podem retardar a formação de um mundo multipolar, mas nunca serão capazes de detê-lo", disse o chanceler russo.

Ele foi questionado sobre quantos cinturões de multipolaridade ele acha que já foram formados. "Não é um procedimento acordado, não é um plano de um ano, não é como os orçamentos anuais, é um processo vivo . Trata-se do talento dos políticos. Eles devem ver o que está acontecendo na vida real e construir sua política de acordo com as demandas da história", disse.

"Vamos olhar para um exemplo da vida britânica, para variar. Eles têm um ditado que diz que antes de colocar um caminho de jardim, é necessário deixar as pessoas fazerem caminhos de desejo. Em palavras simples, é assim que é necessário agir sobre o cenário internacional, ou seja, construir uma política pró-ativa para que não contrarie tendências objetivas, inclusive a tendência à multipolaridade. É assim que estamos agindo", ressaltou Lavrov.

