Lavrov diz que Conselho de Segurança da ONU discutirá ameaça de "bomba suja" da Ucrânia

TASS - O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a possibilidade de a Ucrânia usar a "bomba suja" será discutida no Conselho de Segurança da ONU nesta terça ou quarta-feira refutou as negações infundadas dos colegas ocidentais de que se trata de falsidades e que a própria Rússia planeja fazer algo semelhante para depois culpar o regime do líder ucraniano Vladimir Zelensky.

Lavrov enfatizou que a Rússia tinha evidências confiáveis ​​de que a Ucrânia pode estar planejando provocações envolvendo o uso de uma bomba suja.

"Informações detalhadas indicando as instituições que podem ser contratadas para esse fim foram transmitidas pelo ministro da Defesa [Sergei Shoigu] durante seus contatos com seus colegas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Turquia. Mais contatos estão planejados entre nossos ministérios da defesa", continuou.

Lavrov apontou que "as negações infundadas de colegas ocidentais de que essas são falsidades e que a própria Rússia planeja fazer algo semelhante para depois culpar o regime do [presidente ucraniano Vladimir] Zelensky não são sérias".

"Alguns de nossos parceiros realmente sugeriram uma discussão sobre as informações que temos em nível militar profissional. Esse é um tipo de abordagem que apoiamos", resumiu Lavrov.

Shoigu no domingo manteve conversas telefônicas com o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, o ministro das Forças Armadas da França, Sebastien Lecornu, e o ministro da Defesa Nacional da Turquia, Hulusi Akar. O ministro da Defesa russo informou seus colegas sobre as preocupações sobre possíveis provocações da Ucrânia envolvendo o uso de uma "bomba suja". Na sexta e no domingo, ele conversou por telefone com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin.

