Lavrov diz que é mais difícil cumprir o mandato do G20 devido à posição do Ocidente

247 - A posição do Ocidente, incluindo a imposição de sanções, torna mais difícil para o grupo do G20 cumprir seu próprio mandato, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quinta-feira (22).

“Impacto [do Ocidente] nas esferas da economia, finanças, relações comerciais internacionais, que são os termos de referência, o mandato do G20... Isso provavelmente foi um item de agenda muito útil, foi corretamente formulado. Eu acho que a discussão sobre esse tópico no cume certamente continuará... Eu penso que nossos amigos brasileiros encontraram um ângulo de visão muito bom sobre esse tópico, olhando para as questões geopolíticas do ponto de vista de seu impacto direto nas esferas da economia, finanças, relações comerciais internacionais, que são os termos de referência, o mandato do G20,” disse Lavrov a repórteres.

Lavrov está representando a Rússia na reunião ministerial do G20 no Rio de Janeiro, onde ele realizou reuniões com seus homólogos do Brasil, Turquia, África do Sul, Egito e outros países, mas acrescentou que não teve contatos com os principais diplomatas das nações ocidentais.

Ele também disse na quinta-feira que terá uma reunião com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, já que o Brasil resolveu todas as questões relacionadas ao abastecimento do avião da delegação russa.

“A questão é que aqui no Brasil praticamente não existem empresas que abasteçam aeronaves que não sejam de propriedade de corporações ocidentais. Mas quero destacar as ações dos anfitriões brasileiros, que fizeram tudo para resolver essa questão. Tal encontro [com Lula] ocorrerá hoje", disse Lavrov aos jornalistas, ao comentar sobre relatórios de que o voo do ministro para um encontro com o presidente do Brasil estava em questão devido à falta de garantias de combustível de um distribuidor local.

