Lavrov diz que está pronto para dialogar com aqueles que buscam parar de usar a Ucrânia contra a Rússia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - A Rússia estará pronta para ouvir qualquer pessoa interessada em impedir o uso da Ucrânia como instrumento de guerra, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista à CBS.

"Qualquer pessoa que esteja sinceramente interessada na justiça, incluindo a justiça que está sendo estabelecida nas relações entre a Rússia e a Ucrânia, o que envolveria, é claro, parar a política ocidental de usar a Ucrânia como instrumento de guerra contra a Rússia, estaríamos prontos para ouvir ", disse o ministro.

continua após o anúncio

Lavrov relatou uma observação do presidente russo, Vladimir Putin, que rejeitou como falsas as alegações de que a Rússia é contra as negociações. "Na verdade, [o secretário de Estado dos EUA] Antony Blinken disse isto em Davos há alguns dias. Não é verdade", afirmou Lavrov, ao insistir que a Rússia sempre enfatizou que estaria pronta para discutir "qualquer proposta séria que incluísse a discussão da situação no terreno, da origem desta situação e de alcançar uma solução que garanta os interesses nacionais legítimos da Rússia e do povo ucraniano."

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, a Rússia tem alertado os seus parceiros ocidentais desde 2007 ou 2008, quando a expansão da NATO estava a ir longe demais, apesar de todas as promessas feitas pela Aliança do Atlântico Norte ao antigo presidente russo Boris Yeltsin e ao presidente soviético Mikhail Gorbachev de não expandir suas linhas. “Cinco ondas de expansão, e depois a NATO no último momento, no final de 2021, encontrou-se apenas nas fronteiras da Federação Russa”, continuou Lavrov. “O Ocidente ficou completamente desacreditado”, concluiu.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: