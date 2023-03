Lavrov diz que EUA ultrapassaram todos os limites na tentativa de impor sua hegemonia

Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos já cruzaram todos os limites da decência ao tentar estabelecer a hegemonia, mas a China está tirando suas conclusões, declarou o chanceler russo Sergei Lavrov em entrevista ao canal russo Rossiya 1.

"Hoje podemos esperar tudo dos EUA. Eles já ultrapassaram todos os limites da decência diplomática, ética e quaisquer outros no desejo de afirmar sua hegemonia", disse o ministro comentando as declarações de representantes da administração dos EUA sobre a inadmissibilidade de apelos à paz na Ucrânia.

De acordo com ele, essas declarações foram discutidas com os colegas chineses.

"O lado chinês reflete as tradições de uma grande civilização que existe há milhares de anos. E o lado chinês ao longo dos anos desenvolveu o seu estilo. Ele consiste na dignidade, consiste em uma análise profunda de tudo o que acontece e em não dar passos apressados. Mas é claro que o lado chinês tira conclusões mais profundas", disse Lavrov.

Anteriormente a mídia norte-americana informou que Washington tem receio de ficar "encurralado" devido ao ceticismo que políticos americanos têm demonstrado relativamente ao plano chinês para resolver a situação na Ucrânia. Uma rejeição completa do plano pode ajudar a China a provar aos outros países que Washington não está interessado na paz.

As autoridades chinesas propuseram o seu plano de paz em fevereiro. Ele contém 12 pontos, incluindo um cessar-fogo, respeito pelos legítimos interesses de segurança de todos os países e a resolução da crise humanitária na Ucrânia. De acordo com o presidente russo Vladimir Putin, muitos pontos do plano de paz chinês podem constituir a base para um acordo quando o Ocidente e a Ucrânia estiverem prontos para isso.

