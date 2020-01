Lavrov diz que mundo ainda sofre as consequências do bombardeio da Otan contra a Líbia

247 - O chanceler russo Serguei Lavrov responsabilizou a Otan - Organização do Tratado do Atlântico Norte pela destruição do Estado nacional líbio em 2011.

Ele se reuniu na segunda-feira (13) com o marechal líbio Jalifa Haftar que deixou Moscou sem assinar um acordo para a solução dos conflitos no país do Norte da África. "A condição da Líbia como Estado foi bombardeada pela Otan em 2011, e ainda estamos colhendo as conseqüências dessa aventura criminosa e ilegal. Primeiro, é claro, o povo líbio [ressente-se dessas conseqüências]", disse o Lavrov durante uma coletiva de imprensa.

Lavrov também indicou que extremistas sírios estão se mudando para a Líbia para continuar "turvando as águas" naquele país.

O chanceler russo enfatizou que a situação na Líbia não pode ser resolvida com o uso da força e que é necessário incentivar todas as partes do conflito a comparecer à mesa de negociações, informa Russia Today.

Encontro em Moscou

Na segunda-feira, foi realizada em Moscou, por iniciativa da Rússia e da Turquia, uma reunião entre representantes de várias partes do conflito armado na Líbia, mas não se conseguiu que todas as partes assinassem um documento propondo soluções políticas ao conflito.

O marechal Jalifa Haftar, chefe do Exército Nacional da Líbia (ENL), que está conduzindo a ofensiva contra o Governo do Acordo Nacional (GAN) de Trípoli, solicitou mais tempo para estudar o texto.

O documento foi assinado pelos representantes do GAN, com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU.