TASS - As elites ocidentais encararam agressivamente a entrevista do presidente russo, Vladimir Putin, com o jornalista norte-americano Tucker Carlson, que revelou a verdade que eles escondem dos seus eleitores, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov.

“Lembrem-se de quão agressivamente a entrevista do presidente russo, Vladimir Putin, com Tucker Carlson, que revelou a verdade de que as elites ocidentais se mantêm afastadas dos seus eleitores, foi recebida no Ocidente”, disse o ministro numa reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro.

Neste contexto, observou que o Ocidente recorre frequentemente a dois pesos e duas medidas, à hipocrisia e às mentiras descaradas, sacrificando métodos diplomáticos de resolução pacífica de disputas em favor da luta pelo poder, das “guerras híbridas”, da confrontação total e do esforço para infligir uma derrota estratégica ao oponente.

