Lavrov diz que "não há dúvida de que experimentos" biológicos em laboratórios "visavam criar armas direcionadas a certas etnias"

TASS - Moscou nunca quis a guerra e busca acabar com o conflito atual, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em uma entrevista coletiva após uma reunião com seus colegas ucranianos e turcos, Dmitry Kuleba e Mevlut Cavusoglu.



Ele destacou que Moscou está pronta para discutir garantias de segurança para Kiev, não descartou a possibilidade de um encontro entre os presidentes Vladimir Putin da Rússia e Vladimir Zelensky da Ucrânia e disse que não esperava um conflito envolvendo armas nucleares.



A TASS reuniu as principais declarações que Lavrov fez.

As principais conversas entre Moscou e Kiev acontecem na Bielorrússia, onde as delegações dos dois países já se reuniram três vezes: "Uma conversa como de negócios está em andamento lá".



Moscou está atualmente esperando por "uma resposta específica" para as "iniciativas extremamente específicas na forma de um projeto de documento legal", que foram apresentadas na terceira rodada de negociações.

O arrependimento de Kuleba sobre o fato de nenhum progresso ter sido alcançado em Antália na questão do cessar-fogo de 24 horas é infundado: "Ninguém faria um acordo de cessar-fogo aqui. Não viemos aqui para substituir a plataforma de negociação bielorrussa".



Ao mesmo tempo, a Rússia está pronta para realizar reuniões em várias plataformas, inclusive no mais alto nível. A possibilidade de um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Vladimir Zelensky foi discutida na reunião de Antália, "mas requer preparativos".

Operação na Ucrânia

Moscou não tem planos agressivos contra outros países. "Não estamos planejando atacar outros países. Na verdade, também não atacamos a Ucrânia." No entanto, a Rússia tem informações de que Kiev planejava lançar uma ofensiva contra o Donbass já em março.



A proposta da Rússia de abrir corredores humanitários todos os dias para a evacuação de civis das zonas de batalha continua em vigor.



Alegações sobre o sequestro de pessoas por tropas russas na Ucrânia são notícias falsas, enquanto a maternidade da cidade de Mariupol, que foi alvo dos militares, deixou de ser usada para o fim a que se destinava há muito tempo: "Foi transformada em uma base para os extremistas de direita do batalhão Azov."

Tensões nucleares

Lavrov não espera que uma guerra nuclear estoure. "Eu não quero acreditar nisso e não acredito. Gostaria de salientar que a questão nuclear foi levantada apenas por políticos ocidentais, ou seja, aqueles dos países da OTAN."



Moscou está alarmada com o fato de o Ocidente continuar falando sobre possíveis tensões nucleares: "É certamente alarmante que o Ocidente continue levantando esse tópico de maneira freudiana".



Relações com o Ocidente

Moscou resolverá os problemas econômicos desencadeados pelas sanções ocidentais para garantir que nunca mais dependa do Ocidente: "Nunca mais teremos ilusões de que o Ocidente possa ser um parceiro confiável. E nunca teremos ilusões de que o Ocidente não trairá a outra parte em momento algum. Trairá a todos e até seus próprios valores."



A reação "frenética" do Ocidente às ações da Rússia na Ucrânia "mostra que uma luta real de vida ou morte está em andamento pelo direito da Rússia de existir no mapa do mundo e garantir plenamente seus interesses legítimos".



A Rússia apresentou suas propostas sobre garantias de segurança "com toda a seriedade", mas obteve apenas "notas de referência" em resposta. “Quando lidamos com pessoas honestas, tratamos os assuntos com honestidade e, se fosse assim, tudo estaria resolvido e os acordos de segurança teriam sido alcançados. No entanto, não vimos parceiros que estivessem dispostos a lidar conosco honestamente. "



Os países ocidentais estão criando ameaças principalmente a si mesmos fornecendo armas a Kiev porque essas armas, incluindo sistemas de mísseis de defesa aérea portáteis, podem ficar fora de controle: "Isso criará riscos e ameaças à aviação civil sobre a Ucrânia que durarão anos , e eles também podem se espalhar para toda a Europa."

Laboratórios biológicos dos EUA

A Rússia exige que os Estados Unidos forneçam explicações sobre as atividades de seus laboratórios biológicos na Ucrânia. Um pedido oficial sobre o assunto já foi enviado: “Quase não há dúvida de que os experimentos que foram conduzidos não foram pacíficos, mas visavam criar armas biológicas, além disso, armas direcionadas a certas etnias”.



No entanto, Moscou não ficou surpresa com a reação do Ocidente aos relatos sobre os laboratórios. "Não é surpreendente que as autoridades de Washington tenham rejeitado publicamente 'rumores', que é como eles chamam suas atividades ilegais na Ucrânia. Também não é de surpreender que os países da União Europeia tenham imediatamente começado a dizer em uníssono que não tinham nenhuma informação sobre os americanos estarem envolvidos em algumas atividades biológicas militares na Ucrânia".

