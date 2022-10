Lavrov diz que número de parceiros da Rússia mostra que país não está isolado

Apoie o 247

ICL

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse nesta terça-feira (18) que o número de parceiros, com os quais a Rússia está aumentando a cooperação, mostra que o país está longe de estar isolado.

"Se o número de parceiros, com os quais estamos agora construindo cooperação ao mudar o foco do Ocidente raivoso e fora dos trilhos, for submetido a uma análise, isso mostrará que algo como o isolamento da Rússia não não existe", disse ele em reunião com universitários contratados pelo ministério.

Segundo Lavrov, os processos de multipolaridade estão se desenvolvendo em todos os continentes, e novos centros de crescimento econômico, poder financeiro e influência política surgem.

"É a Ásia e, em linhas gerais, a Eurásia, a África que possui uma enorme quantidade de recursos naturais ainda a serem desenvolvidos. A esmagadora maioria dos países latino-americanos continua não apenas mantendo relações conosco, mas está interessada em aprofundá-las", disse. disse o ministro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.