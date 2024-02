Lavrov diz que Ocidente deve parar de fornecer armas à Ucrânia e que Brasil pode mediar a paz

Apoie o 247

247 – O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, compartilhou sua perspectiva sobre a situação na Ucrânia, expressando a opinião de que o Ocidente deve cessar o fornecimento de armas para o país. Suas declarações foram feitas durante uma entrevista concedida aos jornais Globo e Valor, antes da reunião do G20 que ocorrerá no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã, a primeira de alto nível da presidência brasileira do grupo.

Lavrov destacou o desejo da Rússia de fortalecer a relação com o Brasil, especialmente sob a presidência de Lula, e a prioridade que o Kremlin dá ao Brics. Além disso, ele elogiou a proposta feita pelo governo brasileiro em 2023 de criar um grupo de amigos para mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Essa iniciativa recebeu atenção especial por parte do governo russo, conforme afirmou o chanceler em sua entrevista.

A declaração de Lavrov ocorre num momento de tensão crescente entre Rússia e Ucrânia, com o conflito no leste ucraniano e a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. O posicionamento da Rússia em relação ao fornecimento de armas para a Ucrânia evidencia uma das muitas disputas geopolíticas que envolvem os interesses dos países do G20.

Além disso, Lavrov enfatizou a importância do compromisso do G20 em não utilizar a economia como arma e evitar competições injustas entre os países membros. Essa preocupação reflete os desafios enfrentados pelo grupo no contexto da globalização e das relações econômicas internacionais.

A entrevista concedida pelo ministro russo antes da reunião do G20 no Brasil fornece um vislumbre das discussões e negociações que provavelmente ocorrerão durante o evento. Suas declarações certamente terão impacto nas dinâmicas diplomáticas entre os países membros do grupo e em suas relações bilaterais.

