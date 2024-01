Apoie o 247

Sputnik - As iniciativas propostas pelo Brasil e pela África do Sul para resolver o conflito na Ucrânia nem sequer são consideradas pelo Ocidente nas reuniões da chamada Fórmula de Paz de Zelensky, disse o chanceler russo Sergei Lavrov nesta quarta-feira (31) .

"Recentemente foi realizada mais uma reunião do formato de Copenhague da 'fórmula de paz' de [presidente ucraniano Vladimir] Zelensky em Davos, onde alguns dos vossos países estavam representados. Depois disso, falei com colegas de vários países parceiros, inclusive sobre o papel do Sul Global nessas reuniões", disse Lavrov em uma reunião de sherpas e vice-sherpas do Brics em Moscou.

