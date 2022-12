Lavrov diz que propostas da Rússia sobre desmilitarização da Ucrânia deveriam ter melhor aceitação

Caso contrário, o Exército russo lidará com essa questão, afirmou o chanceler edit

TASS - As propostas da Rússia sobre desmilitarização e desnazificação de territórios controlados pela Ucrânia e sobre a eliminação de ameaças à segurança devem ser aceitas de 'forma amigável' ou o Exército russo lidará com a questão, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

"O inimigo está bem ciente de nossas propostas sobre a desmilitarização e desnazificação dos territórios controlados pelo regime [de Kiev], a eliminação das ameaças à segurança da Rússia que vêm de lá e inclui nossos novos territórios [regiões da República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Kherson e Zaporíjia]", disse o ministro.

"Resta pouco a fazer - aceitar essas propostas de maneira amigável. Caso contrário, o Exército russo lidará com essa questão", afirmou Lavrov.

"Quanto à possível continuação do conflito, a bola está no campo do regime [de Kiev] e de Washington, que está por trás dele. Eles podem pôr fim a qualquer momento a essa resistência sem sentido", disse o chanceler russo.

