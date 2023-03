Lavrov diz que protestos na Geórgia se assemelham ao golpe do Euromaidan na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou na sexta-feira que os recentes protestos em Tbilisi contra um projeto de lei controverso sobre influência estrangeira se assemelham ao golpe Euromaidan de 2014 na Ucrânia, e chamou as avaliações da situação na Geórgia pela União Europeia de "hipócritas". As informações são da Sputnik.

O projeto de lei de Transparência da Influência Estrangeira foi rejeitado pelo parlamento georgiano em segunda leitura, depois que sua aprovação na primeira leitura gerou uma série de protestos em Tbilisi, com a oposição exigindo a retirada do projeto de lei e a libertação dos manifestantes detidos, bem como a renúncia do governo. Mesmo após a retirada da proposta, os participantes dos protestos declararam sua intenção de continuar lutando por um futuro europeu para a Geórgia. O Ministério do Interior da Geórgia informou na quinta-feira que todos os 133 manifestantes foram liberados.

"Isso se assemelha ao golpe Euromaidan em Kiev. Sem dúvida, uma lei sobre o registro de organizações não governamentais que recebem financiamento estrangeiro no valor de apenas 20% de seu orçamento foi usada como desculpa para iniciar uma tentativa de mudança forçada de poder", disse Lavrov ao programa Big Game.

Lavrov, também afirmou que a resposta do chefe da política externa da UE, Josep Borrell, que chamou o projeto de lei de incompatível com os valores da União Europeia e em contradição com o objetivo da Geórgia de se juntar ao bloco, foi uma "clara hipocrisia".

Na sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que alguém está trabalhando diligentemente para adicionar elementos anti-russos à situação na Geórgia, e que Moscou está acompanhando de perto essas provocações.

"Alguma mão está diligentemente tentando adicionar elementos anti-russos", disse Peskov a repórteres, acrescentando que "isso é passível de provocação" e que Moscou está "observando isso muito cuidadosamente e com grande preocupação".

De acordo com o funcionário, o projeto de lei sobre agentes estrangeiros na Geórgia não possui relação alguma com a Rússia, visto que as regras semelhantes às dos Estados Unidos foram iniciativas das próprias autoridades georgianas.

Os Estados Unidos saudaram a retirada do polêmico projeto de lei do parlamento georgiano e recomendaram que legislação desse tipo seja evitada no futuro, pois é "incompatível" com as aspirações euro-atlânticas de Tbilisi, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, na quinta-feira.

Em novembro de 2013, houve uma série de protestos na Ucrânia, chamados de Euromaidan, devido à decisão do governo de interromper a política de integração com a União Europeia. Os protestos rapidamente assumiram uma postura altamente anti-governo, com a oposição do país pedindo uma revolução nacional. Mais de cem pessoas morreram durante confrontos entre as forças de segurança da Ucrânia e os manifestantes. Os protestos levaram a um golpe e à deposição do então presidente Viktor Yanukovych em fevereiro de 2014.

