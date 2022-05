Lavrov diz que Rússia quer manter boa vizinhança com países da Ásia Central

Apoie o 247

ICL

TASS - A Rússia está buscando manter boas e construtivas relações com todos os países, principalmente com seus vizinhos, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em um artigo publicado pela Rossiyskaya Gazeta nesta quinta-feira (5).

"Como um membro confiável da comunidade internacional, a Rússia está buscando um ambiente externo benevolente, mantendo-se bons vizinhos e mantendo uma cooperação construtiva com todos os países, principalmente com seus vizinhos. Não podemos deixar de desfrutar da parceria estratégica com os países da Ásia Central, com a maior parte deles sendo nossos aliados", disse o diplomata no artigo publicado pelo jornal russo em comemoração ao 30º aniversário das relações diplomáticas com a Ásia Central.

Lavrov disse que Moscou está engajada em uma agenda movimentada com os países da Ásia Central para comemorar o aniversário. A Rússia também pode ver seu comércio com a Ásia Central crescendo dinamicamente, apesar "da situação geopolítica turbulenta", enfatizou Lavrov. "O comércio está crescendo com quase todos os países da região", disse ele, acrescentando que, além de commodities, envolve agricultura, produtos químicos, derivados de petróleo, produtos farmacêuticos, metais, carros e equipamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Somente entre 2010 e 2021, os investimentos russos acumulados somaram cerca de US$ 30,5 bilhões. Existem mais de 10.000 empresas e joint ventures russas ativas em países da Ásia Central, criando 900.000 empregos", disse o principal diplomata russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE