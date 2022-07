Lavrov diz que Ucrânia mente ao acusar exército russo de atacar cidades do próprio país

O ministro das Relações Exteriores da Rússia enfatizou que o Ocidente deve reconhecer sua responsabilidade pelas mortes de civis no Donbass e na Ucrânia edit

TASS - As alegações da Ucrânia de que o exército russo ataca suas próprias cidades são mentiras, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quarta-feira (6).

"Em uma palavra, eles estão mentindo. Os fatos são bem conhecidos, nosso Ministério da Defesa apresenta fatos diariamente", apontou ele em resposta a uma pergunta da TASS em uma entrevista coletiva após conversas com o principal diplomata vietnamita Bui Thanh Son.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia também enfatizou que o Ocidente deve reconhecer sua responsabilidade pelas mortes de civis no Donbass e na Ucrânia. "Os países ocidentais certamente devem reconhecer sua responsabilidade, independentemente do que [o presidente ucraniano Vladimir] Zelensky e sua equipe digam. O Ocidente deve reconhecer sua responsabilidade pela morte de civis, especialmente em Donbass e outras partes da Ucrânia onde o regime de Kiev está usando as armas fornecidas pelo Ocidente contra civis como uma ferramenta de intimidação. De um modo geral, isto é terrorismo de Estado", enfatizou o principal diplomata russo.

O Ministério da Defesa russo disse anteriormente que as Forças Armadas ucranianas atacaram áreas residenciais nas cidades russas de Belgorod e Kursk usando mísseis Tochka-U com munições cluster e veículos aéreos não tripulados Tu-143 Reis nas primeiras horas da manhã de domingo.

