TASS - A Rússia está vendo a União Europeia como uma associação hostil agora, disse o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, em entrevista ao aif.ru publicada no site do Ministério das Relações Exteriores na terça-feira.

"A União Européia 'perdeu' a Rússia. No entanto, é sua própria criação. Exatamente os países membros da UE e os líderes da União declaram abertamente a necessidade de infligir a derrota estratégica à Rússia, como eles dizem. Eles estão preenchendo o criminoso regime de Kiev com armas e munições e enviando instrutores e mercenários para a Ucrânia. Estas são as razões pelas quais consideramos a UE uma associação hostil", disse Lavrov.

O lado russo tirou as conclusões necessárias desta situação, enfatizou o ministro. Moscou agirá em resposta a medidas hostis "decididamente se necessário, sendo regida pelos interesses nacionais da Rússia e pelo princípio de reciprocidade comumente adotado na prática diplomática", acrescentou.

