Lavrov elogia "histórico" Tratado China-Rússia

Sputnik - Nesta sexta-feira (16), no vigésimo aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre a Rússia e a China, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que os dois países cooperam militarmente, mas que essa cooperação não visa terceiros países.

"Com base nos princípios do Artigo 7 do Tratado, estamos desenvolvendo com sucesso a cooperação militar, que é exclusivamente de natureza defensiva e não visa quaisquer países terceiros", disse Lavrov em um artigo publicado pelos jornais Rossiyskaya Gazeta e Renmin Ribao.

O ministro acentuou também que os países realizam regularmente exercícios de comando e de tropas, de combate ao terrorismo e navais. "A cooperação é enriquecida através de novos formatos, incluindo a patrulha aérea com aviões de longo alcance na região Ásia-Pacífico", disse. O tratado referido foi assinado em 16 de julho de 2001 e foi prorrogado por mais cinco anos neste mês de julho de 2021.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.