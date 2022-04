Lavrov: EUA e Otan devem estancar fornecimento de armas caso queiram acabar com conflito na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Os Estados Unidos e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) devem parar de despejar armas na Ucrânia se realmente quiserem acabar com o conflito. Agora, porém, estão fazendo tudo ao seu alcance para prolongá-lo, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta sexta-feira, 29.

As declarações foram concedidas durante uma entrevista à agência de notícias chinesa Xinhua.

"Ao apoiar publicamente o regime de Kiev, os países da Otan estão fazendo tudo para impedir o fim da operação por meio de acordos políticos", disse Lavrov.

O ministro russo das Relações Exteriores expôs a hipocrisia generalizada e os padrões dúbios que os países ocidentais vêm adotando recentemente, ao arrastar o conflito até a "última posição ucraniana".

"Se os EUA e a Otan estão realmente interessados em resolver a crise ucraniana, então, antes de tudo, eles deveriam cair em si e parar de fornecer armas e munições a Kiev", declarou Lavrov.

Ele acrescentou que o povo ucraniano não precisa de mísseis ou de tanques, e sim de ajuda humanitária.

Negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

O ministro revelou que as conversas entre a Rússia e a Ucrânia estão em andamento diariamente.

Segundo ele, as negociações já discutiram um projeto de acordo, que pode abranger o relaxamento das sanções contra o Kremlin, a desnazificação completa das tropas e da sociedade ucranianas, um reconhecimento de status neutro em relação à militarização da Ucrânia, além de garantias de segurança de Kiev sobre não atacar o país vizinho.

"Atualmente, as delegações russa e ucraniana estão discutindo, diariamente, um esboço de um possível acordo por videoconferência. A agenda das conversações também inclui questões sobre a desnazificação do país, o reconhecimento de novas realidades geopolíticas, o alívio de sanções, o reconhecimento do status da língua russa, entre outros aspectos. A solução da situação na Ucrânia dará uma contribuição significativa para a desescalada da tensão político-militar na Europa e no mundo como um todo", acrescentou Lavrov.

Ucrânia ameaça navios estrangeiros

A Ucrânia continua a bloquear navios estrangeiros, criando uma ameaça de bombardeio em suas águas internas e em seu mar territorial, pontuou Lavrov na entrevista cedida à agência de notícias chinesa.

"A Rússia está tomando medidas para garantir a navegação civil nas águas dos mares Negro e Azov. Diariamente, um corredor humanitário é aberto, que é uma via segura para o movimento de navios. No entanto, o lado ucraniano continua a bloquear navios estrangeiros, criando uma ameaça de bombardeio em suas águas internas e em seu mar territorial. Além disso, unidades da Marinha ucraniana plantaram minas na costa, em águas portuárias e águas territoriais. Esses artefatos explosivos se desprendem de cabos de ancoragem e derivam para o mar aberto, razão pela qual representam um sério perigo tanto para as marinhas quanto para as a infraestrutura portuária do Mar Negro", declarou.

