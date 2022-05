Lavrov: Eurásia se tornou a região mais atraente do mundo

Apoie o 247

Sputnik - A Eurásia está se tornando a região mais atraente do mundo, a Rússia precisa desenvolvê-la sem usar ferramentas de outros países, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.



"A Eurásia está se tornando a região mais promissora do mundo. Precisamos desenvolvê-la não usando ferramentas de outra pessoa como o dólar, o sistema de mensagens financeiras SWIFT, mas criando o nosso próprio", disse Lavrov em um evento educacional organizado pela Escola Primakov.



"Estamos aumentando significativamente a parcela do comércio que é atendido nas moedas nacionais dos países parceiros: Rússia-China, Rússia-Índia, Rússia-Irã e como parte da União Econômica da Eurásia. Precisamos olhar para frente. Sim, isso é um desafio. Precisamos ser muito mais ativos no desenvolvimento do nosso país", disse.

