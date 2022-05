Lavrov fala sobre China, Síria e negociações com Ucrânia: 'condições de Zelensky 'não são sérias'

Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov concedeu uma longa entrevista para portal da RT e abordou temas diversos, incluindo as negociações com a Ucrânia edit

As condições apresentadas por Vladimir Zelensky sobre a retomada das negociações entre Kiev e Moscou, assim como o seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, "não são sérias", disse Sergei Lavrov nesta quinta-feira (26).

O ministro russo começou a sua entrevista à RT Arabic falando sobre o recente pedido do presidente ucraniano para que as negociações sejam feitas apenas ele e Vladimir Putin.

Lavrov entende que "não faz sentido fazer isso" sob nenhuma circunstância. O principal diplomata russo também alertou, repetidamente, para as consequências do fornecimento de armas à Ucrânia capazes de atingir alvos dentro da Rússia.

"Nós alertamos o Ocidente, da maneira mais séria, que eles já estão, de fato, travando uma guerra por procuração com a Federação da Rússia. Com as mãos, corpos, e cérebros de neonazistas ucranianos, e este será um passo sério em direção a uma escalada inaceitável", disse Lavrov.

Sobre a presença militar dos EUA na Síria, o ministro russo explicou que as tropas norte-americanas, que ocupam uma parte significativa da margem oriental do Eufrates, continuam criando abertamente um "quase-Estado" na região, incentivando "diretamente o separatismo, e usando uma parte da população curda do Iraque para esse fim".

Ele enfatizou que a Rússia continuará a fornecer apoio humanitário à Síria, e comunicou que planeja visitar Bahrein e Arábia Saudita na próxima semana.

"Moscou aprecia a posição objetiva dos países árabes sobre a Ucrânia e sua recusa em aderir a sanções contra a Rússia, pois entendem a ameaça que o Ocidente representa para a Rússia em suas fronteiras", comentou Lavrov.

Comentando outras questões urgentes da agenda global, Lavrov falou sobre exercícios conjuntos recentemente conduzidos pelas forças aéreas da Rússia e da China. Ele disse que os exercícios visam fortalecer a segurança regional.

"Esta é uma continuação de nossa cooperação destinada a fortalecer a segurança nesta região, complementando as atividades militares regulares: exercícios, treinamento realizado para fins antiterroristas, fortalecimento da segurança de nossas fronteiras comuns no âmbito da Organização para Cooperação de Xangai [SCO, na sigla em inglês]", disse o ministro.

