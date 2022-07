Lavrov: países africanos e da OCX entendem que qualquer um pode cair nas sanções dos EUA

Apoie o 247

TASS - Os países africanos e os estados da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) entendem que qualquer membro da comunidade internacional pode cair sob as sanções de Washington, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, a repórteres na sexta-feira após a reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da OCX.

"Claro, os países africanos e outros estados da OCX estão bem cientes de que qualquer membro da comunidade global, se agir de alguma forma que os americanos não gostem ou não gostem, pode cair sob suas sanções. está firmemente fixado na mente de todos", disse o principal diplomata.

Lavrov observou que durante a reunião as partes concordaram em fazer uma proposta aos líderes da OCX para tomar ações concretas na transição para acordos mútuos em moedas nacionais. "Acho que todos estarão pensando nisso agora. A África já tem essa experiência. Existem moedas comuns em algumas estruturas sub-regionais, mas todas estão atreladas a moedas ocidentais em geral. Mas a partir do próximo ano, elas terão uma uma zona de livre comércio continental em funcionamento. Provavelmente, um passo lógico seria reforçar de alguma forma esta zona de livre comércio com arranjos monetários. Acho que esse processo definitivamente irá adiante", acrescentou.

