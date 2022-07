Lavrov rejeita críticas 'frenéticas' de potências ocidentais no G20

"Durante a discussão, os parceiros ocidentais evitaram seguir a determinação do G20, de lidar com questões da economia mundial", disse Lavrov edit

Reuters - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, descartou nesta sexta-feira (8) o que ele classificou como uma crítica "frenética" do Ocidente à guerra na Ucrânia em uma reunião do G20, repreendendo os rivais da Rússia por desperdiçar a chance de enfrentar as questões econômicas globais.

"Durante a discussão, os parceiros ocidentais evitaram seguir a determinação do G20, de lidar com questões da economia mundial", disse Lavrov.

Ele disse que a discussão dos países ocidentais "se desviou quase imediatamente, assim que eles tomaram a palavra, para as críticas frenéticas à Federação Russa em relação à situação na Ucrânia. 'Agressores', 'invasores', 'ocupantes' - ouvimos muito das coisas hoje", disse Lavrov.

A Indonésia instou o G20 nesta sexta-feira a ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia, quando os ministros das Relações Exteriores do grupo se reuniram para uma cúpula que colocou alguns dos críticos mais ferrenhos da ação militar russa na mesma sala que o principal diplomata de Moscou.

Lavrov acrescentou que a Rússia está pronta para negociar com a Ucrânia e a Turquia sobre grãos, mas não está claro quando essas negociações podem ocorrer.

