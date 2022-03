Lavrov: Rússia vai fortalecer cooperação com a China

Apoie o 247

247, com Metrópoles - A Rússia mandou recados para o Ocidente em entrevista a uma agência de notícias Interfax. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, admitiu que o país mantém contato com a China e garantiu que irá “fortalecer a cooperação” com o país asiático.

>>> China rebate EUA após receber ameaças: "movimento desprezível dos EUA só serve para provar sua consciência culpada"

A declaração ocorre em meio a rumores de que Pequim estaria fornecendo ajuda militar e econômica a Moscou para auxiliar na guerra na Ucrânia. O confronto completa 24 dias neste sábado (19/3).

Leia a íntegra no Metrópoles.

