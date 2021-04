Lavrov sobre EUA: Rússia responderá duramente a qualquer tentativa de cruzar suas 'linhas vermelhas'

Sputnik - A Rússia tomará medidas duras em resposta a qualquer tentativa de cruzar suas chamadas "linhas vermelhas", disse à Sputnik, nesta terça-feira (27), o chanceler russo Sergei Lavrov.

Recentemente Lavrov afirmou que os Estados Unidos e aliados deles não são parceiros de confiança. O chanceler russo criticou o comportamento norte-americano em relações à Federação da Rússia.

"Devemos confiar em nós mesmos, porque nem os EUA nem os aliados deles são parceiros confiáveis, e em áreas cruciais para a manutenção do Estado não podemos contar com humor deles, e em com qual pé eles vão levantar de manhã", declarou Lavrov.

