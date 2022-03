Lavrov sobre possibilidade de guerra nuclear: melhor perguntar a Biden

Apoie o 247

Sputnik - O chanceler russo, Sergei Lavrov, quando questionado sobre as possíveis condições para as negociações com a Ucrânia destacou que a Rússia não vai discutir a Crimeia. "Essa questão está fechada", disse ele.

O ministro sublinhou que provavelmente alguém gostaria que "a Rússia afundasse nesse conflito artificial, criado pelo Ocidente".

Ainda segundo o ministro, após o fim do conflito no país, o povo ucraniano deve decidir como vai viver.

"Os ucranianos devem decidir por si próprios como eles vão viver, depois de esse conflito que eles desencadearam acabar, [conflito] que nós tentamos agora resolver. Isso agora está sendo discutido nos círculos dos cientistas políticos. Eu não participo dessas discussões. Nós partimos definitivamente de que isso deve ser a opinião de todos os povos que moram na Ucrânia", disse ministro russo em entrevista ao canal de TV al-Jazeera.

Quando questionado sobre sobre possibilidade de uma guerra nuclear, o ministro disparou: "melhor perguntar a Biden", citando o presidente dos EUA.

