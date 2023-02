Lavrov vai ao Parlamento informar sobre questões-chave de política externa

Em seu discurso e posterior conversa com parlamentares, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia dará atenção especial à operação militar especial na Ucrânia edit

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, discursará na sessão plenária do parlamento russo, a Duma Estatal, e discutirá áreas-chave da política externa do país com legisladores russos.

O evento anterior desse tipo foi realizado em 26 de janeiro de 2022. Naquela época, antes do início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, Lavrov alertou que os países ocidentais estavam incitando o regime ucraniano a cometer provocações diretas contra a Rússia. Ele também chamou a atenção para profundas mudanças negativas na política global.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as reuniões anuais de Lavrov com parlamentares permitem melhorar a interação entre os poderes executivo e legislativo, trocar opiniões sobre a atual situação internacional e delinear formas de promover ainda mais a política externa comum da Rússia por meio de esforços conjuntos.

Após o discurso, o ministro tradicionalmente responderá às perguntas dos legisladores sobre questões internacionais urgentes. Espera-se que especial atenção seja dada à operação militar na Ucrânia.

