Lavrov vai dar atenção a pedido de telefonema dos EUA 'quando o tempo permitir', afirma Moscou

Sputnik - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dará atenção ao pedido do Departamento de Estado dos EUA para uma conversa com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, quando sua agenda permitir, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta quinta-feira (28).

Mais cedo, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que os EUA solicitaram uma conversa entre Blinken e Lavrov.

Moscou, segundo o lado norte-americano, teria confirmado o recebimento do pedido.

"O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dará atenção a este pedido quando o tempo permitir. Agora ele tem uma agenda lotada de contatos internacionais: o conselho de ministros das Relações Exteriores em Tashkent [no Uzbequistão], além de diversas reuniões bilaterais", acrescentou.

Ontem (27) Blinken disse que o governo Joe Biden fez uma oferta de troca de prisioneiros com a Rússia. O presidente estadunidense estaria diretamente envolvido na negociação.

Blinken anunciou que falaria com Lavrov pela primeira vez desde que a operação militar especial da Rússia na Ucrânia começou.

"Planejo levar questões que têm sido uma prioridade máxima: a libertação dos americanos Paul Whelan e Brittney Griner, que foram detidos injustamente e devem ser autorizados a voltar para casa. Colocamos uma proposta substancial na mesa semanas atrás para facilitar sua libertação", anunciou Blinken em coletiva de imprensa.

Em junho de 2020, Whelan foi condenado a 16 anos de prisão em penitenciária de segurança máxima. De acordo o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, na sigla em russo), Whelan foi detido em 2018 durante uma "ação de espionagem". Já Brittney Griner, atleta da WNBA, foi detida em março deste ano com óleo de haxixe.

Segundo a CNN, o cidadão russo liberado seria Viktor Bout. A defesa de Bout disse à Sputnik que não comentaria a possível troca, mas que "isso pode mudar em breve".

Bout está cumprindo pena de 25 anos em um presídio de segurança média em Illinois após ser condenado por tráfico de armas, em 2011. A prisão é consequência de uma operação dos Estados Unidos na Tailândia, realizada em 2008. Bout negou as acusações.

Em maio, Alla Bout, esposa do prisioneiro, disse que a penitenciária estava negando assistência médica ao cidadão russo.

