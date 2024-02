Lavrov visitará Cuba na próxima semana

Apoie o 247

Prensa Latina - O chanceler russo, Sergey Lavrov, visitará Cuba na próxima segunda-feira (19), quando conversará com o presidente Miguel Díaz-Canel e seu homólogo, o chanceler Bruno Rodríguez, anunciou nesta quinta-feira (15), a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova. “Durante a conversa com os parceiros cubanos, espera-se discutir questões atuais da cooperação bilateral, da agenda global e regional”, disse Zakharova.

“As conversações se concentrarão nos aspectos-chave do fortalecimento da parceria estratégica russo-cubana com base no aprofundamento do diálogo político e na construção de laços nas áreas econômica e comercial, financeira e de investimento, científica e técnica, cultural e humanitária", explicou ele .

As partes também considerarão a cooperação para evitar o enfraquecimento dos princípios e normas universalmente reconhecidos do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, para neutralizar as práticas neocoloniais e as medidas restritivas unilaterais ilegítimas nas relações estatais”, sublinhou Zakharova.

