Lavrov volta a afirmar que Ocidente empurrou Ucrânia para resolver a situação pela força

Sputnik - O Ocidente enterrou os seus compromissos sobre o livre acesso à informação, ressaltou o chanceler russo Sergey Lavrov. Além disso, os ocidentais estão tentando romper os canais normais de diálogo, afirmou.

Por seu turno, o ex-presidente Dmitry Medvedev comentou que a Rússia terá mais adversários se a Suécia e Finlândia decidirem se juntar à Otan, o que levará Moscou a ter de aumentar o investimento militar.

A entrada da Suécia e da Finlândia na Otan fará com que a Rússia venha a ter mais adversários oficialmente registrados, escreveu nesta quinta-feira (14) Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, em seu canal no Telegram.

"A Suécia e a Finlândia estão discutindo com seriedade animal a possibilidade de aderirem à Otan. A própria aliança está pronta para aceitá-las literalmente 'sob seu braço', nos prazos mais curtos, e com o mínimo de procedimentos burocráticos", comentou ele.

"Os EUA estão dizendo 'Welcome!' aos representantes da Europa do Norte. É só bater timidamente [na porta] e deixam entrar logo. O que significa isso? Isso significa que a Rússia terá mais adversários oficialmente registrados", disse.

A Rússia deve reagir à expansão da Otan sem emoções, acrescentou o ex-presidente russo (2008-2012).

"E como nós devemos reagir a isso? A resposta é clara: sem emoções, com cabeça fria. A quantidade de países na Otan – 30 ou 32, não é tão importante para nós, no final das contas. Menos dois, mais dois – com a significação e a população deles, não há grande diferença", notou Medvedev.

Assim, o alto responsável russo crê que a Rússia terá de reforçar suas fronteiras.

