Lawfare: Departamento de Justiça dos EUA anuncia força-tarefa para caçar oligarcas russos

247 - O Secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou na quarta-feira (2) a criação de uma força-tarefa, denominada KleptoCapture, para caçar oligarcas russos que não cumpram as sanções impostas pelo país à Rússia por conta da guerra na Ucrânia.

Serão alvos autoridades russas e elites ligadas ao governo que tentem violar as sanções.

O jornalosta Joaquim de Carvalho, do Brasil 247 e da TV 247, aponta: "EUA usarão na guerra da Ucrânia a mesma armada utilizada para destruir o Brasil: o lawfare. Agora não é mais arma secreta. É ação descarada". Ele ainda provoca: "Moro e Deltan Dallagnol vão se alistar?".

A força-tarefa, segundo Garland, será composta por agentes e analistas do FBI, U.S Marshals e do Serviço Secreto norte-americano, além de outros órgãos. "O Departamento de Justiça usará toda a sua autoridade para apreender os bens de indivíduos e entidades que violarem essas sanções. Não deixaremos pedra sobre pedra em nossos esforços para investigar, prender e processar aqueles cujos atos criminosos permitem que o governo russo continue essa guerra injusta. Deixe-me ser claro: se você violar nossas leis, nós o responsabilizaremos".

