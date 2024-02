Lawfare no Paquistão condena ex-primeiro ministro à prisão até por casamento supostamente ilegal

Apoie o 247

ISLAMABAD, 3 Fev (Reuters) – O ex-primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan e sua esposa Bushra Khan foram condenados a sete anos de prisão e multados no sábado por um tribunal que considerou ilegal o casamento de 2018, disse seu partido.

Foi a terceira decisão contra Khan nesta semana e ocorre antes das eleições nacionais de quinta-feira, das quais ele está impedido de concorrer.

Khan, 71, foi condenado nos últimos dias a 10 anos por vazar segredos de Estado e a 14 anos junto com sua esposa por vender ilegalmente presentes do Estado. Seus representantes dizem que ele apelará em todos os três casos.

Não ficou imediatamente claro se suas várias sentenças seriam cumpridas simultaneamente. Khan está preso na cidade de guarnição de Rawalpindi, enquanto sua esposa cumprirá sua sentença em sua mansão no topo da colina em Islamabad. Ele já enfrenta uma desqualificação de 10 anos para ocupar cargos públicos.

"Depois de horas de audiências apressadas no tribunal, sem interrogatório cruzado de testemunhas e sem devido processo - uma zombaria da lei", disse o partido de Khan, o Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), em comunicado.

"Com a maneira como esses julgamentos estão sendo conduzidos, haverá um grande ponto de interrogação sobre as eleições de 8 de fevereiro. Este é um caso de teste para o judiciário superior do Paquistão."

O casal foi multado em 500.000 rúpias ($1.800), relatou a ARY News. Bushra foi acusada de não completar o período de espera exigido pelo Islã, chamado "Iddat", após se divorciar de seu marido anterior e se casar com Khan.

Os Khans assinaram seu contrato de casamento, ou "Nikkah", em janeiro de 2018 em uma cerimônia secreta sete meses antes de o ex-superastro do críquete se tornar primeiro-ministro pela primeira vez. Houve controvérsia sobre se eles haviam se casado antes do período estar completo. Depois de negar o casamento inicialmente, o PTI confirmou semanas depois. Os Khans negaram qualquer irregularidade.

"Posso dizer que sou testemunha no Nikkah e é categoricamente mais um caso falso", disse o assessor de imprensa de Khan, Zulfi Bukhari, à Reuters. "Desde testemunhas até evidências até o procedimento."

A queixa criminal foi apresentada pelo ex-marido de Bushra, Khawar Maneka, com quem ela foi casada por cerca de 30 anos, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

Khan frequentemente chamou Bushra de sua líder espiritual. Ela é conhecida por sua devoção ao sufismo, uma forma mística do Islã. Nascida Bushra Riaz Watto, ela mudou seu nome para Khan após o casamento. Seu marido e seguidores geralmente a chamam de Bushra Bibi ou Bushra Begum, títulos que denotam respeito em urdu.

Não ficou claro quando ou como Khan conheceu Bushra, mas o ex-aide Aun Chaudhry disse que Khan ficou impressionado com sua espiritualidade. Khan, que adquiriu uma imagem de playboy na década de 1990 quando sua carreira no críquete decolou, disse que está profundamente interessado no sufismo.

Seus dois casamentos anteriores - com Jemima Goldsmith, filha do magnata James Goldsmith, e a jornalista de televisão Reham Nayyar Khan - terminaram em divórcio. Khan vem lutando contra dezenas de casos desde que foi destituído do poder em uma votação parlamentar de desconfiança em 2022. Ele diz que sua remoção foi apoiada pelo poderoso exército com quem ele se desentendeu enquanto estava no cargo. Ele e seu partido dizem que foram alvo de uma repressão apoiada pelo exército, incluindo a prisão de centenas de apoiadores, membros do partido e principais assessores.

O exército, que há décadas exerce influência sobre a política do Paquistão, nega as acusações. O NAB, a agência anti-corrupção que levou Khan a julgamento, investigou, julgou e prendeu todos os primeiros-ministros que serviram desde 2008, incluindo Nawaz Sharif, cujo partido é considerado o favorito nas eleições da próxima semana. (Fonte: Reuters)

