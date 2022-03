Le Pen e Zemmour se tornam oficialmente candidatos da extrema-direita na França

Os candidatos à presidência da França Marine Le Pen e Eric Zemmour estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás do presidente Emmanuel Macron edit

Apoie o 247

ICL

PARIS (Reuters) - Os candidatos à presidência da França Marine Le Pen e Eric Zemmour acumularam endossos suficientes de autoridades eleitas para concorrer às eleições de abril, cumprindo o prazo com antecedência de dias, disseram autoridades nesta terça-feira (1).

Le Pen e Zemmour estão se saindo bem nas pesquisas para a eleição de 10 de abril, em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás do presidente Emmanuel Macron. A perspectiva de que qualquer um deles poderia não conseguir os 500 endossos necessários, ou 'parrainages', levou ambos a questionar a legitimidade do processo eleitoral da França.

O Conselho Constitucional da França publicou dados em seu site mostrando que os dois candidatos ganharam números suficientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A regra de endosso, em vigor desde meados da década de 1970, foi projetada para filtrar alguns dos candidatos eleitorais mais excêntricos antes do primeiro turno.

No entanto, candidatos com apoio popular, mas sem raízes partidárias profundas em toda a França, podem ter dificuldades para encontrar o endosso entre os funcionários eleitos localmente, que muitas vezes devem seu sucesso às ligações com os principais partidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE